Cpr alla ex caserma di Diano Marina, Marco Scajola: "Un'offesa e una mancanza di rispetto" (Video)

“E’ una decisione che ci trova assolutamente contrari e sono pure sorpreso che, alla fine, ci sia stata questa accelerazione del Ministero. Mi auguro che il Prefetto segnali la contrarietà forte del territorio”.

Sono le parole dell’Assessore regionale Marco Scajola, in relazione alla decisione di allestire il Cpr alla ex caserma Camandone di Diano Marina. “Spero che anche i sindaci si dimostrino contrari, insieme alla Regione – prosegue – alla creazione di un Cpr in un luogo ad altissima affluenza turistica. Mi auguro che il Governo possa intervenire, attraverso il vice Ministro e il Senatore del nostro territorio, che deve essere tutelata. Penso che la decisione presa sia una offesa e una mancanza di rispetto”.

“Non c’è stato confronto, non c’è stata condivisione – termina Scajola – ma si tratta della classica decisione arrivata dall’alto, che non vogliamo tollerare”.