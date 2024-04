Commercio nella città dei fiori: sette nuove aziende aderiscono alla rete di impresa 'Sanremo On'

Sette nuovi ingressi nella rete d’imprese di Sanremo On che si conferma realtà imprenditoriale sempre più credibile, concreta e in espansione. Fatto altrettanto importante da segnalare è che l’adesione alla rete é stata richiesta dalle stesse aziende che si sono poi associate.

A far parte di Sanremo On sono entrati Cristiano Borgia dell’azienda Arredo3, Marzio di Marzio Bistrot, il parrucchiere Max Tomasiello di Max Hairdresser, Simona De Melas con Nemo Hub Agenzia Eventi, Marta e Paolo di Primafila Premium Guest House di Corso Matteotti. E si sta definendo l’ingresso della pasticceria Brancaccio di via Roma e dell’Osteria del Marinaio di via Gaudio.

“Con grande soddisfazione accogliamo queste aziende - dichiara Flavio Alborno, vicepresidente vicario di Sanremo On - che vanno ad arricchire la nostra già numerosa famiglia imprenditoriale. Tutto questo credo sia il frutto del nostro impegno, delle tante iniziative intraprese per dare un contributo fattivo al rilancio di Sanremo, della costante azione propositiva del nostro presidente Roberto Berio. Da otto anni investiamo risorse nostre sulla città e anche per questo siamo riconosciuti e credibili. L’ingresso di questi nuovi associati - conclude Alborno - ci convince ancora più di essere sulla strada giusta”.