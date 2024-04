Sanremo, il candidato Fellegara incontro la Cna: "Momento fondamentale per comprendere appieno le esigenze del settore"

Durante l'incontro con Cna avvenuto la scorsa settimana, il candidato sindaco ha ringraziato il Presidente Michele Breccione e il Segretario Luciano Vazzano per l'ospitalità e per aver dato l'opportunità di dialogare con i numerosi artigiani presenti.

"Ascoltare i suggerimenti, le proposte e le preoccupazioni degli artigiani è stato un momento fondamentale per comprendere appieno le esigenze del settore e per tracciare linee guida concrete per un futuro miglioramento. Il candidato sindaco ha espresso piena condivisione con l'importanza attribuita dagli artigiani alla promozione del territorio, sottolineando come queste contribuiscano in modo significativo alla creazione di un'offerta turistica e commerciale completa e attrattiva".