Generazione Sanremo e Fulvio Fellegara incontrano residenti e commercianti della zona di San Romolo

Si è svolto ieri un importante incontro a San Romolo, al ristorante Dall'Ava, promosso dalla coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Fulvio Fellegara.

“Durante l'incontro – evidenziano da ‘Generazione Sanremo - abbiamo avuto l'opportunità di presentare il nostro progetto con particolare attenzione alle necessità delle frazioni, ribadendo la nostra proposta di istituire un Assessore dedicato per rispondere in modo efficace alle esigenze specifiche di queste aree. Abbiamo ascoltato con grande interesse le segnalazioni pervenute dalla comunità locale, che hanno evidenziato una serie di criticità da affrontare. Dalla forte dispersione idrica al completamento della rete di distribuzione idrica, dalla necessità di regolamentare le acque al problema del prato di San Romolo, fettucciato a causa del cedimento del terreno, e alla gestione dei rifiuti. Queste esigenze rappresentano solo alcuni degli aspetti che confermano l'importanza di occuparsi delle questioni quotidiane e di ritornare a una gestione attenta e proattiva del territorio”.

“La recente frana che ha colpito la zona – prosegue GS -ha creato gravi disagi alla popolazione locale, suscitando legittime preoccupazioni riguardo alla sicurezza del territorio. È evidente che la mancanza di interventi manutentivi nel corso degli anni ha contribuito ad aggravare la situazione, sottolineando l'urgente necessità di adottare misure concrete per prevenire simili eventi in futuro. In questo contesto, riteniamo fondamentale avviare un dialogo costruttivo e continuativo con la popolazione di San Romolo, al fine di ristabilire un rapporto di fiducia reciproca tra i cittadini e l'amministrazione comunale”.

“La nostra coalizione – termina Generazione Sanremo - si impegna a porre la massima attenzione alle esigenze delle frazioni e a lavorare insieme alla comunità locale per garantire un futuro migliore per tutti i residenti di San Romolo e delle località limitrofe”.