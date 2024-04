Elezioni Sanremo, tanti sostenitori al “Parla con Gianni” organizzato dalla Lega: “Noi la vera alternativa per rilanciare la città”

Molti i sostenitori per il “Parla con Gianni”, il format di incontri periodici del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, organizzato dalla Lega ieri pomeriggio, a Sanremo, presso la “Compagnia del gelato” di via Matteotti.

“L’incontro, accompagnato da un ottimo gelato, è stato occasione per condividere con la cittadinanza il progetto della Lega e di Rolando per la Sanremo del prossimo quinquennio - dicono gli organizzatori - ma soprattutto per ascoltare le idee al fine di migliorare la qualità della vita di tutti i sanremesi e rilanciare la città. Sicurezza, grandi opere, quali l’Aurelia Bis, attenzione e cura della città, gli argomenti principali dell’incontro. Un cambio di passo importante rispetto all’amministrazione Biancheri e ad i suoi, precedenti antagonisti e attuali sedicenti “successori”, Mager-Tommasini”.

A fare gli “onori di casa” il segretario provinciale della Lega, Antonio Federico, che ha “rinnovato la concreta volontà di cambiamento e il forte sostegno del Partito alla candidatura di Gianni Rolando l’unico con il suo alto profilo professionale e le competenze tecniche per poter portare a termine le grandi opere in programma, anche grazie al suo collegamento diretto con le istituzioni, Regione e Governo nazionale, ed il rapporto di stima con il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi”.