Bordighera, era ai domiciliari il 43enne che ha tentato di rapinare l' "Ok Market"

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Vallecrosia hanno arrestato in flagranza di reato, C.F. il 43enne ritenuto responsabile di tentata rapina presso l'"Ok Market", supermercato di piazza Garibaldi a Bordighera.

L’uomo, in stato di detenzione presso il proprio domicilio dal 15 dicembre scorso, nel tardo pomeriggio di sabato, senza alcuna autorizzazione e quindi commettendo il reato di evasione, ha lasciato la propria abitazione per recarsi a Bordighera.

Arrivato nei pressi del supermercato quasi all’ora di chiusura, forse perché ritenuto orario più favorevole, si è avvicinato a una cassiera e, dopo aver estratto un coltello a serramanico che teneva occultato nel giubbotto, ha minacciato la donna intimandole di consegnargli l’incasso. Una decisa reazione e la richiesta di aiuto ad alta voce della commessa e di una sua collega ha spiazzato l’aggressore e nel contempo attirato l’attenzione di alcuni avventori che hanno subito tentato di immobilizzare il rapinatore che ha avuto la peggio e non ha potuto fare altro che darsi alla fuga, inseguito da alcuni passanti e dai Carabinieri della Stazione di Vallecrosia che intanto erano arrivati sul posto.

L’inseguimento si è concluso con il fermo dell’uomo da parte dei Carabinieri nei pressi di via Monte Grappa e con il suo arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Sanremo, dove adesso si trova disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere dei reati di evasione e rapina aggravata a mano armata, reati per i quali rischia adesso una pena detentiva di diversi anni di reclusione.

L’uomo aveva una sfilza di precedenti, tra cui una serie di rapine messe a segno nel dicembre del 2017: nella farmacia “San Giorgio” di Bordighera, al “Maxi Sconto” di via Braie a Camporosso e al “Conad City” di via Pasteur, sempre brandendo un coltello. Oltre ai reati per rapina, l’uomo ha anche una serie di precedenti per droga.