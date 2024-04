Bordighera: tenta di rapinare un supermercato del centro e minaccia le commesse con un coltello, arrestato

Armato di coltello ha tentato di di rapinare un supermercato del centro, ma è finito in manette. Attimi di grande tensione nella serata di sabato all’interno dell’“Ok Market” di piazza Garibaldi, quando un uomo, coltello alla mano, è entrato minacciando le due commesse per farsi consegnare l’incasso.

Le due donne hanno però chiesto aiuto attirando l’attenzione di alcuni operatori del mercato coperto che si sono subito precipitati sul posto bloccando l’uomo e chiedendo l’intervento dei Carabinieri che lo hanno immediatamente arrestato. Sono in corso le indagini per verificare l’esatta dinamica della tentata rapina e l’eventuale presenza di complici.