Nella ‘Giornata del Made in Italy’, Confartigianato rilancia un giorno da artigiano

‘Un giorno da Artigiano – speciale Made in Italy’, organizzato da Confartigianato, è l’unico evento genovese riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la celebrazione della giornata del Made in Italy istituita dallo stesso MIMIT con Legge Quadro n. 206/2023.

«L’incontro di oggi si inserisce perfettamente negli obiettivi della giornata, che simbolicamente ricorre nell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci - affermano Giancarlo Grasso e Felice Negri, Presidenti di Confartigianato Liguria e Genova -. L’artigianato è uno dei settori di eccellenza del Made in Italy e vogliamo rafforzare la consapevolezza del suo contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese; soprattutto vogliamo sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigiane e creative legate all’eccellenza delle nostre manifatture. Prende infatti il via oggi il da Artigiano” grazie al quale, con il sostegno di Regione Liguria, per tutto il 2024 porteremo avanti azioni di orientamento rivolte agli studenti e ai loro genitori. L’artigianato è spesso erroneamente percepito come un mondo fatto solo di saperi antichi, è invece importante sottolineare come nel mestiere di oggi la tradizione si fonda con innovazione e tecnologie d’avanguardia, capaci di rispondere alle sfide del mondo moderno».

L’evento è stato organizzato, con il supporto di Regione Liguria e in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ufficio Scolastico Regionale e Biblioteca Universitaria di Genova e ha visto la partecipazione di Alessio Piana, assessore sviluppo economico di Regione Liguria, Maurizio Caviglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, dei parlamentari liguri Roberto Bagnasco, Lorenzo Basso, Ilaria Cavo e Luca Pirondini, di Lisa Rizzardi, funzionario del MIMIT e di Paolo Giannone direttore della Biblioteca Universitaria.

I partecipanti, studenti della scuola secondaria di primo grado, hanno partecipato ai laboratori tenuti da artigiani liguri (Emanuela Burlando – arte orafa, Sara Caterisano – acconciatura, Greta Saponaro – moda) dall’esperto Cristiano Gatto, dalla Camera di Commercio di Genova, dal MIMIT e dagli Istituti scolastici Duchessa di Galliera e Firpo Buonarroti vivendo un’importante occasione di approfondimento e riflessione sul Made in Italy.

«L’artigianato è un settore simbolo del Made in Italy. Gli artigiani, infatti, sono testimoni del saper fare, artisti di una tradizione secolare che, di generazione in generazione, viene tramandata agli imprenditori del domani. Ringrazio Confartigianato Liguria per aver, in occasione della prima giornata nazionale del Made in Italy, organizzato oggi un’edizione speciale di “Un giorno da artigiano” alla presenza degli studenti dell’IC Montaldo, del Firpo Buonarroti e del Duchessa di Galliera - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Un’opportunità per toccare con mano alcune di queste esperienze e stimolare la curiosità dei più giovani. Come Regione Liguria, continueremo a valorizzare questo importante comparto che conta oltre 43 mila imprese in Liguria, non solo con il marchio “Artigiani in Liguria” che promuove le imprese di qualità, ma anche con il riconoscimento di “Maestro Artigiano” che riserviamo a quegli imprenditori che trasmettono la propria arte e la propria passione a potenziali futuri artigiani. Un apprezzamento che stiamo sostenendo anche con strumenti di accesso al credito dedicati come “Garanzia Artigianato Liguria” che consente proprio ai possessori del marchio “Artigiani in Liguria” di richiedere un contributo a fondo perduto a copertura del 50% dei propri investimenti>>

«L'artigianato è una forma di espressione con radici antiche, ma continua a esercitare un fascino senza tempo sulle nuove generazioni che, pur essendo cresciute nell'era digitale, stanno riscoprendo il piacere di lavorare con le proprie mani e creare oggetti con un significato speciale. - dichiara Simona Ferro, Assessore alla Scuola di Regione Liguria - Bella, dunque, l’iniziativa di oggi e lo dico anche come assessore alla Scuola di Regione Liguria. Assieme a Confartigianato abbiamo condiviso iniziative lodevoli. Di recente è accaduto con le ragazze dell’istituto Duchessa di Galliera che hanno partecipato ad un contest ispirato alla collezione di pashmine di Piera Baghino, la mamma di Luca Costi. In passato con Confartigianato era stato creato anche un album da colorare per i bambini più piccoli in cui venivano raccontati i mestieri artigiani che vanno sostenuti, valorizzati e tramandati».

«L’orientamento è un momento fondamentale per la crescita dei ragazzi che li aiuta a compiere le scelte migliori. Sosteniamo il progetto “Un Giorno da Artigiano” perché, come dimostra la celebrazione della Giornata del Made in Italy, che ricorre oggi, l'artigianato può essere per molti un’opportunità di futuro. Non esiste una strada giusta per tutti, ma ciascuno deve trovare la propria, anche grazie a stimoli come questo » commenta Marco Scajola Assessore alla Formazione e all’Orientamento di Regione Liguria.