Giardini Regina Elena, di Sanremo Alessandro Mager: "Domani non potrò essere presente alla riunione"

"Sono venuto casualmente a conoscenza del fatto che è stata convocata per domani una conferenza stampa delle Associazioni firmatarie l'istanza formale con cui è stata chiesta al Sindaco e alla Amministrazione comunale una revisione concertata del progetto di restyling dei Giardini Regina Elena. L'argomento è secondo me molto interessante e merita una riflessione approfondita con il coinvolgimento dei residenti e delle associazioni. Qualora - con adeguato preavviso - venisse organizzato un dibattito, sarei felice di partecipare. Domani, purtroppo, ho altri impegni già da tempo fissati e non potrò essere presente.



Alessandro Mager

Candidato Sindaco".