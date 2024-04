Quanto incide l'alimentazione sulla salute del tuo amico a quattro zampe?

Quando si parla di alimentazione per animali, si nomina iPelosi. Alcuni cani e gatti sembrano avere un'energia smisurata e un pelo lucido, mentre altri appaiono letargici e soffrono di vari problemi di salute. Per quale motivo? La risposta rientra nella loro dieta. Difatti, esattamente come gli esseri umani, i nostri pelosetti hanno bisogno di una dieta equilibrata e completa al fine di poter mantenere un livello di salute ottimale.

Non a caso, una dieta bilanciata non solo fornisce i nutrienti necessari per la crescita e lo sviluppo del cane e del gatto, ma svolge anche un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie. Quindi, cosa costituisce nello specifico una dieta sana e completa per i nostri amici a quattro zampe?

La chiave del benessere di un cane o di un gatto sta nel fornirgli una dieta che includa tutti i nutrienti essenziali di cui il suo organismo ha bisogno, così come sottolinea sempre lo store online iPelosi.

Per essere più chiari, ciò significa offrire una combinazione di proteine di alta qualità, carboidrati, grassi sani, vitamine e minerali, il tutto equilibrato affinché non sia poco o troppo. In particolare, le proteine sono importanti per i nostri amici domestici in quanto contribuiscono allo sviluppo e alla riparazione dei muscoli. Mentre i carboidrati forniscono energia, i grassi sono necessari per la salute della pelle e del pelo, e i micronutrienti, vitamine e minerali, supportano varie funzioni corporee e aiutano a rafforzare il sistema immunitario.

Un’alimentazione mirata è ciò che offre il sito di iPelosi

Non tutti i prodotti alimentari in vendita vantano la stessa efficacia in ordine di salute e di benessere per i nostri amati compagni a quattro zampe. Pertanto,di ogni singolo animale, poiché fattori quali l'età, la razza, la taglia, il livello di attività ed eventuali condizioni di salute naturali influenzano il fabbisogno nutrizionale.

Per fare un semplice esempio, i cuccioli hanno bisogno di molte più proteine e calorie per sostenere la loro rapida crescita rispetto ai cani anziani, i quali possono trarre beneficio da diete a basso contenuto di grassi onde prevenire l'aumento di peso. Come se ciò non bastasse, talvolta coesistono delle situazioni cliniche particolari, che richiedono una maggiore attenzione nell’acquisto dei prodotti alimentari.

Per ovviare a tutta una serie di problematiche destinate a manifestarsi qualora non si segue il corretto apporto nutrizionale, il compagno umano è tenuto a fare alcune osservazioni. Tuttavia, in primis, deve ascoltare i consigli del proprio veterinario di fiducia, il quale suggerisce il piano alimentare appropriato per i bisogni dei nostri pelosi. In tal senso, il negozio iPelosi offre diverse linee e categorie pensate per rispondere a qualsiasi esigenza dietetica e alimentare.

I consigli degli esperti: come ideare un piano alimentare adeguato ai nostri amici a quattro zampe

Un piano alimentare adeguato allontana i problemi tipici degli animali domestici malnutriti, come l’obesità e le conseguenti patologie cardiache, digestive e dermatologiche. Pertanto, prima di acquistare qualsiasi prodotto, diamo un’occhiata all’etichetta, per verificare che non vi siano ingredienti allergenici. Nondimeno,e il quantitativo di riempitivi e di coloranti. Meglio optare per le soluzioni naturali che presentano un INCI sano e con pochi ingredienti.

Di norma, un marchio di qualità si distingue per una filiera controllata. Ciò significa che qualunque processo produttivo è monitorato fin nei minimi dettagli, al fine di assicurare ai consumatori un alimento sicuro, naturale e certificato. Tuttavia, benché il cibo umido o secco sia ottimale, non dobbiamo esagerare con le dosi, ma piuttosto se il nostro amico a quattro zampe presenta una certa voracità, suddividere il cibo in più pasti da razionare durante l’arco della giornata.

Inoltre, al cucciolo non deve mai mancare una ciotola d'acqua fresca a disposizione, sia di giorno che di notte. E dobbiamo evitare il più possibile di aggiungere ai suoi pasti il nostro cibo, del quale il nostro cucciolo può esserne piuttosto ghiotto. Se avanziamo del cibo, buttiamolo direttamente nell’umido.

Una dieta sana e completa è essenziale per il benessere generale del cane e del gatto. Fornire loro il giusto equilibrio di nutrienti garantisce che i livelli di energia siano sempre carichi, l’aspetto del pelo sempre lucido e brillante, ma soprattutto un peso controllato, il quale promuove un sistema immunitario forte. Inoltre, una dieta corretta può prevenire problemi di salute comuni come obesità, allergie e problemi gastrointestinali.

Consultare il veterinario di fiducia per determinare le esigenze alimentari specifiche del nostro animale domestico è il primo passo da fare. A noi tocca la responsabilità di garantire ai nostri cuccioli degli alimenti di alta qualità mirati per soddisfare i loro requisiti nutrizionali. Dopo tutto, un cane ben nutrito è un cane felice e la sua vivacità si riversa anche nel nostro umore.