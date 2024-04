Sanremo, Gianni Rolando incontra la Cisl, turismo e lavoratori al centro

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!, ha incontrato oggi una delegazione del sindacato Cisl alla presenza della segretaria provinciale Antonietta Pistocco.



Fra i temi affrontati durante l’incontro, si è posto l’accento su una politica dedicata ad un incremento degli eventi, perché Sanremo é attrattiva, poi il problema del trasporto pubblico, perché Sanremo deve essere liberata dal traffico, e quindi un utilizzo ed un incentivo di mezzi alternativi. E ancora, le bollette dell’acqua che hanno avuto rincari dovuti ai conguagli, che sono pesantissimi per aziende e famiglie, l’importanza di attrarre medici che possano operare nel nostro territorio e infine, per quanto riguarda i lavori sul porto, è necessaria un’interlocuzione con la ditta appaltatrice per non penalizzare le attività commerciali della zona. Insieme a Gianni Rolando erano presenti i candidati al consiglio comunale di Sanremo Domani Monica Rodà e Alessio Palladini e di Andiamo! Federica Cozza e Elio Bossi.