'Sanremo al Centro' replica a Berrino: “A smentirlo ci sono numeri, dati, risultati oggettivi e certificati”

Il gruppo 'Sanremo al Centro' interviene per replicare alla dichiarazioni del senatore Gianni Berrino.

“Siamo in campagna elettorale e comprendiamo la critica, l'attacco o il pregiudizio ideologico, ma tutto dovrebbe sempre essere condotto nell'alveo dell'obiettività - dicono da 'Sanremo al Centro' - se Berrino sostiene che nulla è stato fatto dall'Amministrazione Biancheri, a smentirlo ci sono numeri, dati, risultati oggettivi e certificati, traguardi raggiunti con difficoltà e sacrifici e un patrimonio immenso di oltre 200 milioni di investimenti in corso lasciato in eredità alla prossima amministrazione. Non riconoscere tutto questo risulta paradossale, specie da chi dovrebbe rappresentare il territorio. Tra l'altro è proprio il candidato sindaco dei partiti di destra, Rolando, persona a cui pur da posizioni politiche differenti riconosciamo onestà intellettuale e correttezza, ad aver riconosciuto l'importanza delle opere avviate dall'amministrazione uscente e dello sviluppo impresso alla città, da lui correttamente definita alla vigilia “di un piano Marshall”. L'esatto opposto di quanto sostiene Berrino, che affermando che “la città è rimasta completamente uguale a dieci anni fa” scade nel ridicolo. Se Berrino poi volesse confrontarsi apertamente sulle opere e i traguardi raggiunti noi ci siamo, quando vuole: l'amministrazione Biancheri ha reso pubblici e trasparenti i risultati ottenuti nel decennio 2014-2024, e se lui, che vanta una carriera politica quarantennale in cui ha ricoperto molti ruoli, da assessore comunale a vicesindaco, da assessore regionale a senatore, vorrà rendere pubblici i suoi di risultati raggiunti per la città e per il territorio, crediamo possa nascere un dibattito interessante”.

“Quanto ai suoi attacchi politici avanzati in alcune interviste siamo un po' sorpresi, anche perché noi non ci siamo mai permessi di giudicare quanto avviene in casa d'altri, e ci saremmo aspettati che un senatore, che avrebbe ben altre priorità a cui pensare, facesse altrettanto - concludono da 'Sanremo al Centro' - tuttavia ci sentiamo di replicare su un punto. L'ex assessore Rossano ci ha preso in giro ripetutamente, mancandoci di rispetto, affermando delle cose e facendone altre, con accordi già raggiunti da tempo con l'evidenza finale che quando ancora il sindaco non si era espresso lui aveva già indetto una conferenza stampa per annunciare la sua candidatura in altra lista e altro schieramento. La consigliera Moreno, invece, era quella che non si presentava alle riunioni di maggioranza ma andava alle convention di Fratelli d'Italia, per poi attaccare ad ogni occasione la Giunta e la maggioranza di cui faceva parte. Altro che vittime di epurazioni...la gente ha compreso bene certe dinamiche”.