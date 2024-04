Camporosso: balli e musiche della tradizione occitana folk con il Duo Sousbois

Nuovo imperdibile appuntamento al Palabigauda di Camporosso sabato 13 aprile alle ore 21.00.

"L’appuntamento con balli e musiche della tradizione occitana folk - si spiega nel comunicato - fa parte degli eventi che mensilmente l’Associazione Balbosco d’Oc organizza nella spaziosa Sala Tigli, arricchita da un parquet fatto apposta per danzare, nel Centro polivalente Giovanni Falcone di corso Vittorio Emanuele 236, dotato di ampio parcheggio all’esterno della struttura.

Suonerà per noi il Duo Sousbois costituito dal cuneese Roberto Fresia (organetto e canto) e da Helga Niederwald (violino e canto) di origine tedesca. Una curiosità: il nome del duo - che significa sottobosco in francese - deriva dal cognome di Helga che in tedesco ha proprio questo significato e intende sottolineare la caratteristica della loro musica in continua ricerca di piccoli dettagli di quell’ambiente montano che identifica la cultura occitana, rigogliosa e vitale anche dal punto di vista floreale.

Roberto ed Helga ci coinvolgeranno in un magico susseguirsi di musiche provenienti da quell’area con incursioni nelle tradizioni di altre regioni europee per andare incontro a gusti anche molto differenti da parte degli appassionati del genere.

Durante la serata potremo quindi ballare ed ascoltare melodie tipiche delle valli piemontesi, ma anche ritmi tipici della Provenza, dell’Auvergne e di tutta l’area occitana.

Come nelle migliori tradizioni di Balbosco, alle ore 19.30, per prepararsi degnamente alla serata danzereccia, è prevista un’apericena condivisa: chi vuole, è invitato a portare qualcosa da mangiare o da bere da offrire ai musicisti e agli altri ballerini. Vivamente consigliato dotarsi di bicchiere e piatto propri, in modo da ridurre al minimo i rifiuti. Vi aspettiamo!".