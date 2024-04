Sanremo, l'Orchestra Sinfonica ringrazia la vice presidente Dedali

Mentre sta per iniziare il concerto diretto dal M° Stefan Fraas al Teatro dell’Opera del Casinò, il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo avv. Filippo Biolé e il direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo vogliono ringraziare il vice presidente Chicca Dedali.

“Cercando di interpretare i sentimenti delle persone che, con ruoli diversi, hanno collaborato in questi tre anni con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, desideriamo condividere un messaggio di gratitudine verso l'avv. Chicca Dedali che, poco prima della naturale scadenza del suo incarico, per ragioni di correttezza, da questa settimana ha preferito non figurare più nel nostro Cda. Nel corso del suo mandato non c'è stato un aspetto, problematica e progetto della Fondazione che non l'abbia vista coinvolta in prima persona".

"Pensiamo che nell'intenso percorso compiuto dal nostro Cda - proseguono, che si esaurirá a fine maggio - la traccia del suo impegno sia netta e rimarrà d’esempio e di ispirazione per ricordare l’importanza del lavoro che questo ente svolge, l'impegno e le competenze che un tale incarico esige, la responsabilità che è richiesta per amministrare un’istituzione così antica e con una missione così importante per Sanremo, per la societá e per le nuove generazioni. Consapevoli che con le nostre parole non riusciremo ad esaurire i molti fatti e traguardi raggiunti insieme che meriterebbero di essere ricordati, concludiamo semplicemente con un grazie.”