Biodiversità, vicepresidente Piana: "Rilancio del territorio con le comunità del cibo"

Valorizzare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare tramite l’istituzione di comunità del cibo. E’ l’obiettivo proposto dall’argomento di Giunta del vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana per attivare una indagine esplorativa di mercato, cercando attori potenzialmente interessati ad associarsi e sviluppare in Liguria questo tipo di comunità.



“Le esperienze già attive in Piemonte e Toscana dimostrano che le comunità del cibo sono importanti per il rafforzamento dei processi di produzione e di offerta turistica sostenibili – dichiara l’assessore Alessandro Piana- , per supportare la connessione tra la domanda e l’offerta di prodotti ad alta qualità e a basso impatto, per stimolare l’economia multifunzionale creando opportune proposte esperienziali e per favorire appropriate strategie di comunicazione. A questo primo step operativo seguirà l’avvio del progetto PromoBiodiversitàLiguria (finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste – Masaf) e la costituzione di Comunità del cibo con conseguente apertura di un bando per l’erogazione di fondi e l’avvio di attività”.