Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Fulvio Fellegara incontra l'Ancef

Il candidato sindaco Fulvio Fellegara, insieme al candidato di “Generazione Sanremo per Fellegara Sindaco” Piercarlo Borgo, ha incontrato l'ANCEF, Associazione Nazionale Commercio Esportazione Fiori.

“Ringrazio di cuore il presidente Paolo Di Massa, la segreteria Simona Savio e i numerosi esponenti dell'associazione che hanno partecipato all'incontro - dice Fellegara - Ancef è un'associazione dalla lunga storia, che ha contribuito a caratterizzare la cultura e lo sviluppo di Sanremo. Basti pensare che proprio a Sanremo si firma il contratto nazionale del settore, uno dei pochissimi che non viene trattato a Roma. Nel corso del mio lavoro ho partecipato a rinnovi contrattuali e alla commissione paritetica, strumento essenziale per le discussioni sulle problematiche del settore. Oggi abbiamo discusso delle problematiche legate al Mercato dei Fiori, che ha problemi di sicurezza, di asfalti, di illuminazione, di pulizia, di infiltrazioni d'acqua quando piove, di uso promiscuo con studenti, corrieri, Amaie Energia. Ho rilevato quanto gli imprenditori del settore siano orgogliosi della loro storia e del loro lavoro e come provino imbarazzo quando i grossi clienti stranieri vengono in visita al mercato e trovano il degrado. Mi sono impegnato a una grossa attenzione verso la struttura e a condividere con loro ogni soluzione logistica per il futuro, quale ad esempio l'eventuale utilizzo del piano di sotto. Ho anche trovato sincero interesse verso la nostra proposta politica ed ho potuto illustrare con vero piacere la nostra visione per il futuro della città e i principali punti del programma. A fine riunione ho invitato gli imprenditori al nostro incontro pubblico il prossimo 20 aprile ore 17.30 al Cinema Centrale”.