Elezioni, Gianni Rolando incontra i commercianti di piazza Eroi Sanremesi (foto)

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!, si è recato in visita, assieme al candidato al consiglio comunale di FdI Fabrizio Cravero, dagli esercizi commerciali nell’area adiacente al cantiere di piazza Eroi Sanremesi.



È stata l’occasione, insieme ai commercianti, di analizzare le problematiche della zona presenti e il periodo di transizione dovuto ai lavori che vede una situazione difficile per chi li ha una attività lavorativa.



A Rolando sono state evidenziate le promesse non mantenute dell’amministrazione, tra cui nessun spazio per il carico e scarico, nessuna cartellonistica che segnali i negozi, scarsa igiene urbana, bivacchi di persone senza fissa dimora e mancato ritiro della spazzatura.