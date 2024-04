Shitstorm nei confronti del candidato a sindaco Gianni Rolando, depositata la querela

E' stata depositata presso la Procura della Repubblica di Genova, nella sezione dedicata ai reati informatici, la querela/esposto nei confronti di ignoti, a seguito dell'attacco da parte di ‘haters’ al post su Facebook, relativo all'annuncio dell'evento pubblico della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando, il prossimo 5 maggio al teatro Ariston di Sanremo.

Secondo l'avvocato che tutela Rolando, Emanuele Del Compare, si è trattato dello ‘shitstorm’, ossia un fenomeno di gogna mediatica, confermato anche dai consulenti informatici che hanno effettuato un'analisi approfondita con estrazione dei cosiddetti metadati forensi del post e della pagina sul social network Facebook. Il 27 marzo scorso infatti la pagina di Gianni Rolando e quel post in particolare, furono presi di mira dagli “haters” o sedicenti tali ed in pochi minuti dalla pubblicazione del post, ha totalizzato oltre 500 commenti tutti denigratori nei confronti dello stesso Rolando e dei leader dei partiti di governo appartenenti alla coalizione di centrodestra.

Per fare luce sulla vicenda, l'avvocato Del Compare, esperto in reati informatici, ha chiesto che sia disposta l'acquisizione di tutti gli indirizzi IP dei commentatori, così per tentare di risalire all'autore/autori dell'attacco.