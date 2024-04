Sanremo, Deplasticati e studenti dell'istituto Colombo ripuliscono Pian di Nave (foto)

Interessante iniziativa organizzata dall’Istituto Colombo in collaborazione con l’associazione locale dei ‘Deplasticati’.

Nell’ambito dell’educazione civica tutte le classi prime e alcune classi seconde sono state coinvolte nei giorni scorsi in una vasta operazione di pulizia dell’area sanremese di Pian di Nave, in particolare la zona della scogliera. Notevole la quantità di materiale raccolto: un segnale purtroppo della maleducazione di molte persone che, con estrema disinvoltura e senza porsi particolari problemi, lasciano imballaggi, carte e oggetti di plastica in mezzo agli scogli, con i danni per l’ecosistema marino che ben si possono immaginare.

“Abbiamo vissuto una mattinata diversa dalle altre e i nostri studenti hanno mostrato interesse, dichiara la professoressa Natalina Russo, tra le proponenti dell’iniziativa, impegno ed entusiasmo, toccando con mano un problema che affligge anche la nostra città. Ringraziamo l’associazione dei ‘Deplasticati’ per l’importante supporto organizzativo”.