Elezioni Amministrative Sanremo: Gianni Rolando ha incontrato la delegazione del Sindacato Ulas del Casinó

Ieri pomeriggio il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, ha incontrato insieme al candidato al consiglio comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi, una delegazione del Sindacato dell’Ulas del Casinò Sanremo.



“Ci tengo a ringraziare il segretario Davide Borea e tutti i presenti, nessuno escluso - ha detto Gianni Rolando - per le idee emerse durante l’incontro. Per me è stato davvero molto utile informarmi su tutte le più svariate problematiche e tematiche legate alla casa da gioco, come: eventi, manifestazioni, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e il potenziamento dei servizi".