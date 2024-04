La famiglia Fontò De Maria ringrazia il personale medico del Padiglione Polio di Pietra Ligure

“Scriviamo per esprimere gratitudine al personale Sanitario medico, infermieristico, OSS, Fisioterapisti, Logopedisti del Reparto Padiglione Polio diretto dal Dott. Carmelo Lentino per l'assistenza, la competenza ed il profondo senso di umanità dimostrato da tutti verso il nostro famigliare”.

Sono le parole dei parenti di Thomas Fontò, che proseguono: “Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che in equipe e ben diretti dal Dott. Lentino hanno saputo accompagnarci in questo difficile percosrso che ha consentito a nostro figlio di poter tornare alla vita. Colgo l'occasione per sottolineare quanto sia importante e necessario per il paziente e per i famigliari il supporto morale e psicologico trasmesso anche attraverso le notizie che giungevano puntuali e ci rassicuravano a seguito dei miglioramenti e la possibilità di averlo a Pietra Ligure per sostenerlo giornalmente. Nel ringraziare, la famiglia Fontò-Demaria vuole rendere merito al lavoro quotidiano dei professionisti che giornalmente combattono per salvare vite umane”.