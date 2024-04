Ventimiglia: nel 172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ricordato il Vice Sovrintendente Diego Turra

Mercoledì 10 aprile 2024 si celebrerà il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con cerimonie concomitanti in ambito nazionale e provinciale. Le cerimonie saranno precedute da un momento di ricordo in onore dei caduti della Polizia di Stato.



Nella giornata di oggi, 9 aprile 2024, il Questore della provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha deposto a Ventimiglia, alla presenza del Prefetto Valerio Massimo Romeo e del Sindaco Flavio Di Muro, una Corona di fiori in onore del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Diego Turra, caduto in servizio il 6 agosto 2016 durante l’assolvimento dei propri compiti, grande esempio di impegno e dedizione per garantire la civile convivenza e la sicurezza di tutta la collettività. Analogamente, domani, altra Corona di fiori sarà deposta nel piazzale presso l’atrio della Questura in onore dei caduti Domenico Menci e Marco Gavino. Sempre domani, presso la Piazza Fratelli Serra a Imperia, avrà luogo alle ore 10.40 la cerimonia di ricorrenza del 172° anniversario, in occasione della quale si procederà alla consegna delle ricompense al personale della Polizia di Stato distintosi in operazioni di servizio.