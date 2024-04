Elezioni Amministrative: il PD "L'attacco di 'Sanremo al Centro' conferma le bassezze messe in campo"

“Il veemente attacco che Sanremo al Centro rivolge a Fulvio Fellegara rivela quanto le parole del Candidato Sindaco di Centrosinistra abbiano toccato in pieno alcune bassezze che l'attuale Amministrazione Biancheri ha messo in campo per questa campagna elettorale. L'utilizzo di fondi pubblici per fare pura propaganda è una pratica inopportuna, perpetrata a danno dei cittadini di Sanremo”.

In questo modo il Partito Democratico ricorda: “L'Amministrazione uscente abbia nel tempo abbandonato azioni volte al bene della città e alle quali il PD aveva dato il suo appoggio, per inseguire invece progetti e sogni mai realizzati, molti dei quali finiti nel ‘bilancio di fine mandato’ o totalmente sbagliati. I casi di Villa Serena e del taglio di posti negli asilo nido sono solo due dei più clamorosi e rivelatori di una logica di assoluta insensibilità dell'attuale Amministrazione ai bisogni dei sanremesi. Il Partito Democratico di Sanremo esprime inoltre la più profonda gratitudine e ammirazione per l'impegno straordinario e la dedizione dimostrati dalle persone che, senza essere citate, vengono coinvolte dalle parole espresse da Sanremo al Centro e che si trovano ogni giorno a lavorare nelle partecipate del Comune di Sanremo, garantendone stabilità e corretta amministrazione. Attraverso il loro impegno incessante e la loro dedizione hanno contribuito in modo significativo al salvataggio e al mantenimento di queste aziende fondamentali per la vita e il bilancio cittadino, salvaguardando i livelli salariali e la qualità dei servizi resi, in momenti di particolari difficoltà. La serietà, la preparazione e la determinazione dimostrati da persone in ruoli apicali, evidenziano una straordinaria resilienza e un impegno assoluto nel proteggere gli interessi delle nostre partecipate e della comunità nel suo insieme, agendo in piena lealtà che non sempre è stata ricambiata dall'Amministrazione Biancheri. Chiedere adesso da parte di Sanremo Al Centro le dimissioni dai Consigli di Amministrazione rappresenta una totale mancanza di responsabilità, in un momento nevralgico in cui ci sono i bilanci da approvare e i fondamentali atti di passaggio di consegne alla futura amministrazione”.

Il Partito Democratico rileva poi come “Questa solerte presa di posizione di ‘Sanremo al Centro’ non sia stata espressa dall'attuale Amministrazione Comunale nel chiedere le dimissioni degli esponenti del PD che hanno fatto un'operazione trasformistica a metà mandato, seppur eletti con i voti del PD necessari per far vincere Biancheri per ben due volte. Anche in questo il Partito Democratico rimarca la propria autonomia nel confronti dell'Amministrazione Biancheri, invitando il Sindaco a continuare, se lo ritiene utile, nelle sue epurazioni che porta avanti da alcune settimane, perché per il Partito Democratico conta il bene della città di Sanremo e non l'attaccamento al potere”.

“Non è lanciando accuse e contumelie che si cambiano le cose – termina il PD – ‘Sanremo al Centro’ avrebbe dovuto rispondere nel merito al legittimo e ben documentato intervento politico di Fulvio Fellegara e non in modo stizzito e fuorviante, solo per gettare discredito sulle persone e sulle stesse aziende partecipate che l'Amministrazione Comunale dovrebbe difendere e sostenere”.