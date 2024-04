Vela e Golf: tra Aregai e Castellaro, sabato e domenica prossima torna il trofeo 'Gianni Cozzi'

Grande attesa per il 18° Trofeo Gianni Cozzi che si svolgerà sabato e domenica prossimi. Anche quest’anno il trofeo si compone del torneo di Golf presso la struttura del Castellaro Golf Club e delle regate Vele d’altura.

Per il Golf club il programma prevede che la gara di tabellone, giunta alla 16a edizione golfistica, che attrae sempre non solo locali ma anche partecipanti dalla vicina Costa Azzurra, si svolgerà sulla distanza delle 18 buche con formula individuale stableford a 3 categorie. Al termine della competizione verranno premiati, nella suggestiva cornice di Marina degli Aregai, il primo e secondo classificato delle rispettive categorie; premi speciali: primo lordo, lady e seniores.

Per il Trofeo Velico la competizione è riservata alle imbarcazioni stazzate e non stazzate come segue:

• ORC per imbarcazioni in possesso di certificato di stazza ORC International/ORC Club;

• Gran Crociera, per le imbarcazioni in possesso di certificato di stazza ORC e aventi caratteristiche come da punto 7.4 della Normativa Vela d’Altura 2024;

• Classe Libera (imbarcazioni non stazzate): le imbarcazioni partecipanti saranno classificate in ‘tempo reale’.

L’ammissione e la suddivisione in classi, che avverrà tenendo conto della lunghezza al galleggiamento, saranno in ogni caso ad insindacabile discrezione del Comitato Organizzatore. Le imbarcazioni con stazza O.R.C. international e O.R.C. Club saranno suddivise secondo il numero dei partecipanti. Nella classe Gran Crociera non sono ammessi a bordo atleti qualificati nella Ranking List. Tutti i regatanti dovranno essere in possesso di regolare tessera FIV e certificato medico in corso di validità.

Il programma prevede:

- venerdì: iscrizioni dalle ore 10 alle ore 18

- sabato: ore 11:55 segnale di avviso regata Sanremo - Marina di San Lorenzo. Ore 19:30 Cena musicale con DJ Tex all’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo

- domenica: ore 10:55 segnale di avviso regata Marina di San Lorenzo-Marina degli Aregai

Al termine della regata cerimonia di premiazione presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence.