Sanremo: scooter sotto a un camion in corso Imperatrice, miracolosamente illesa la conducente

Incidente stradale oggi pomeriggio in corso Imperatrice. Uno scooter, condotto da una minorenne, nel sorpassare un autocarro carico di scarti vegetali, proveniente dalla sua stessa direzione e che stava svoltando in via Roccasterone è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo.

La giovane è stata disarcionata dallo scooter prima di finire sotto l'autocarro ed è stata la sua salvezza. Sia lei che il conducente dell'autocarro erano sottoshock. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia della Polizia Locale e subito dopo la Croce Rossa che ha trasportato la giovane al Pronto Soccorso.

Gli agenti hanno proceduto ad accertare l'esatta dinamica del sinistro ed a tutti i rilievi del caso. Subito sul posto anche i genitori della minorenne coinvolta.