Mentone, viene investito: cane di otto mesi salvato da Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Ambulanze Veterinarie Odv salva una cane di otto mesi che era stato investito sulla Promenade di Mentone. E' successo nella notte tra sabato e domenica.

Il cane si trovava nei pressi del Casinò quando è stato investito. Allertati i soccorritori, due equipaggi di Ambulanze Veterinarie sono giunti subito sul posto per aiutare lo shiba inue, che era agonizzante a bordo strada. Lo hanno immobilizzato sulla barella e trasportarlo d'urgenza in una clinica veterinaria scortati dai vigili del fuoco di Mentone fino alla frontiera insieme alla proprietaria dell'animale.

"Sicuramente sarebbe morto in agonia visto che sia i soccorsi francesi che la proprietaria non avevano modo di trasportarlo alla clinica veterinaria di Nizza. Ringraziamo i pompieri di Mentone per averci aiutato" - commenta Ambulanze Veterinarie - "La prognosi è riservata avendo riportato diversi traumi ed emorragie interne ma siamo riusciti a salvarlo. E' l'ennesima dimostrazione di quanto sia importante il 118 per animali e quanto sia indispensabile per salvare la vita a chi non ha voce. Il servizio di primo soccorso e trasporto in emergenza è un'eccellenza italiana".