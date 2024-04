Sanremo: 'parcheggi rosa', dopo oltre un anno Fratelli d'Italia chiede che fine ha fatto la pratica

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Sanremo, Luca Lombardi ed Ethel Moreno, hanno presentato un’Interpellanza in relazione all’ordinanza del Sindaco, che riserva spazi di sosta destinati alle donne in gravidanza o genitori con bambino non superiore ai due anni.

Si tratta del cosiddetto ‘permesso rosa’, in base ad una Legge del 2021 che ha regolamentato le modalità per allestire stalli dedicati e previsto previsto contributi a favore dei Comuni che allestiscono gli stessi.

Lombardi e Moreno hanno sottolineato nel documento che, già a gennaio 2023 venne approvato dal Consiglio comunale un ordine del giorno proposto dallo stesso partito e che, il 29 maggio dello scorso anno se ne parlò pure in Commissione Consiliare, durante la quale intervenne anche l’Assessore Massimo Donzella.

In quella occasione, dopo la votazione all’unanimità, venne dato mandato agli Uffici per fare uno studio finalizzato all’adozione di atti propedeutici alla realizzazione di un numero di ‘stalli rosa’, compreso tra 5 e 15.

Siamo ad oltre un anno da allora – sostengono Lombardi e Moreno – e, quindi, abbiamo deciso di inviare una Interpellanza per conoscere le ragioni per cui non sia stato compiuto lo studio nelle tempistiche previste dalla seconda Commissione, quali siano le conclusioni e perché non sia stata più affrontata la tematica nella Commissione preposta al fine di individuare anche sul territorio un congruo numero di ‘parcheggi rosa’, che potrebbero agevolare la sosta alle donne in stato di gravidanza o genitori con bambino non superiore ai due anni, con un idoneo permesso”.