Elezioni Sanremo: l’inclusività come cardine essenziale del movimento politico civico ‘Anima’

"L'inclusività è essenziale per un movimento politico civico come ANIMA perché promuove la rappresentanza autentica, la democrazia, la giustizia sociale e la creazione di soluzioni migliori per la società nel suo insieme. ANIMA abbraccia diverse sensibilità e l'inclusività è un principio fondamentale per diversi motivi:

- Rappresentanza autentica: ANIMA cerca di rappresentare l'intera gamma di esperienze, punti di vista e identità presenti nella società. Ciò significa dare voce a gruppi marginalizzati e sottorappresentati, garantendo che le loro prospettive siano ascoltate e considerate nelle decisioni politiche.

- Legittimità democratica: la democrazia si basa sul principio della partecipazione e della rappresentanza di tutti i cittadini. ANIMA promuove la partecipazione di una vasta gamma di individui, aumentando così la legittimità delle sue azioni e decisioni.

- Accettazione sociale: ANIMA abbraccia l'inclusività e dimostra un impegno verso la giustizia sociale e l'uguaglianza. Questo può contribuire a promuovere un clima di accettazione e rispetto reciproco nella società, contrastando discriminazioni e pregiudizi.

- Creazione di soluzioni migliori: L'inclusività porta a una maggiore diversità di prospettive e approcci alla risoluzione dei problemi. ANIMA ritiene che questo possa portare a soluzioni più creative, innovative e adatte alle esigenze di una società pluralistica.

- Costruzione di coalizioni: ANIMA intende contribuire alla costruzione di coalizioni più ampie e solidali, unendo persone provenienti da diverse esperienze e background.

- Riduzione dei conflitti: promuovendo l'inclusività possiamo contribuire a ridurre i conflitti e le tensioni all'interno della società, creando spazi per il dialogo e la collaborazione tra gruppi diversi.

- Sviluppo di fiducia e coesione sociale: ANIMA incoraggia la partecipazione attiva alla vita pubblica di tutti i membri della comunità e garantisce che nessuno sia lasciato indietro.

La partecipazione politica può essere impegnativa e complessa ma l'astensionismo può avere conseguenze negative sulla salute della democrazia, sulla rappresentanza degli interessi dei cittadini e sulla coesione sociale.

ANIMA intende porsi al centro del dialogo sociale e contribuire alla costruzione di un modello politico innovativo capace di abbracciare Sanremo a 360 gradi con Alessandro Mager Sindaco".