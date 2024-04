Sanremo, 32mila euro per un libro di fine mandato, Artioli: "Biancheri avrebbe fatto meglio a spenderli per le buche in città!"

"Leggo sulla sezione trasparenza del sito web del Comune che Biancheri ha fatto spendere all’amministrazione la bellezza di euro 32.000,00 e rotti per la pubblicazione e distribuzione in città di un libercolo con cui racconta la propria esperienza amministrativa a fine mandato". Ad intervenire sulla questione del giorno è Andrea Artioli, consigliere comunale candidato per il rinnovo del consiglio del prossimo 8/9 giugno.



"Non era obbligato ma la legge glielo consente - spiega Artioli -. Altri hanno sottolineato l'inopportunità di tale scelta in piena campagna elettorale ma in realtà la cosa non stupisce, perchè tutta la sua giunta si è travasata nelle liste che sostengono Mager che costituisce la vera continuità di Biancheri. Il libercolo di Biancheri verrà percepito quindi per quel che è, niente di più e niente di meno, ossia una stucchevole iniziativa di propaganda, un po' autocelebrativa e un po' promozionale. Di fatto inutile anche se costosa. Quello che dispiace è che Biancheri avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato, dopo la presentazione in pompa magna al Casinò, già di per sé sufficiente, pubblicando il libercolo in pdf sul sito web del Comune, che sarebbe costato molto meno, e la cifra risparmiata avrebbe potuto impiegarla per altre iniziative di comunicazione istituzionale liberando al contempo qualche risorsa in più per tappare le buche per le strade".