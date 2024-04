Sanremo: la Polizia Municipale ha tracciato il bilancio sull'abusivismo commerciale nel weekend di Pasqua

Nel corso del trascorso weekend di Pasqua sono proseguite le attività del Comando di Polizia Locale di Sanremo finalizzate alla tutela del consumatore e al contrasto all’abusivismo commerciale.

In particolar modo in due diverse occasioni sono stati fermati due cittadini senegalesi dediti alla vendita di prodotti contraffatti, già pregiudicati per i medesimi reati. In entrambe le circostanze gli uomini erano intenti a proporre ai passanti borse riportanti marchi contraffatti, che sono state sequestrate mentre i due nuovamente deferiti all’ Autorità Giudiziaria.

Diversamente sono stati eseguiti controlli a carico di altri quattro soggetti, in diverse circostanze, che eseguivano vendita itinerante e sono risultati privi di qualsivoglia licenza. Si è proceduto pertanto ad elevare altrettante sanzioni amministrative da 5000 euro con sequestro del materiale posto in vendita.

Si evidenzia come tale attività sia condotta al di fuori di ogni tipo di regola, non soltanto dal punto di vista della fiscalità e della titolarità di licenze e requisiti, ma anche dal punto di vista della provenienza e qualità della merce posta in vendita, con inevitabili rischi sull’acquirente.