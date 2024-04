E’ anche socio della Mcs di San Lorenzo al Mare, i cantieri navali del presidente della Sanremese Calcio Alessandro Masu (estraneo ai fatti), il 58enne Roberto Fantini, arrestati dai Carabinieri di Torino per concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo gli inquirenti l’uomo aiutava alcune ditte che erano legate alla ’ndrangheta per impossessarsi di appalti per la manutenzione dell’autostrada Torino-Bardonecchia e per altre opere pubbliche in Piemonte.