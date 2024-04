Il Pd aderisce e supporta il 'Sanremo Pride': "Ci riconosciamo in una società inclusiva nella quale le differenze sono un valore"

Il Partito Democratico aderisce e supporta il “Sanremo Pride 2024” che si tiene sabato 6 aprile. Lo comunica Francesca Antonelli, segretaria del circolo Sanremo Centro del Partito Democratico.

"Sono orgogliosa di confermare la nostra adesione, specifica Antonelli, perché ci riconosciamo in una società inclusiva nella quale le differenze sono un valore e un arricchimento per tutta la collettività e per chiedere con forza che venga applicato l’articolo 3 della nostra Costituzione che, senza ambiguità, riconosce pari dignità sociale e uguali diritti a tutti i cittadini senza distinzione alcuna, senza discriminazioni dunque per chi indirizza i propri sentimenti o vive se stesso al di fuori del perimetro della cosiddetta 'normalità'. È triste dover riconoscere che in Italia la comunità LGBT+ - continua la dichiarazione di Francesca Antonelli - sia costantemente sotto attacco, che gli episodi di omo-bi-transfobia e di violenza siano purtroppo un tratto ancora costante nella nostra società. Ancora sono negati a queste persone i diritti basilari come il matrimonio ugualitario e l’adozione.

"Crediamo fermamente – continua la segretaria PD - che le Istituzioni debbano riconoscere uguali diritti alle persone che, legate da rapporti affettivi stabili, si sentono una famiglia e richiedono di poter vivere nei confronti gli uni degli altri, nel rispetto dei diritti e dei doveri che la legge riserva alle coppie eterosessuali. Di fronte ai continui tentativi della destra di erodere i diritti faticosamente conseguiti dalla comunità LGBT+, siamo fieri e orgogliosi che il nostro candidato sindaco Fulvio Fellegara si sia dichiarato favorevole alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali e alla piena attuazione della carta d’intenti della rete anti-discriminazioni (Re.A.Dy). Il 6 aprile sarò, come gli anni passati, al Sanremo Pride – conclude Francesca Antonelli – e invito tutti i miei concittadini a partecipare a questa toccante e commuovente iniziativa, che ogni anno, sotto un velo di spensieratezza e allegria, pone in evidenza come la comunità LGBT+ tutta sia pronta a mostrarsi e lottare per il riconoscimento dei propri diritti fondamentali e per vivere la propria esistenza serenamente".