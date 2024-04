Il 14 aprile appuntamento con la ‘Passeggiata di primavera’, evento a cura del Club Alpino Italiano di Ventimiglia

Anche quest'anno il Club Alpino Italiano di Ventimiglia organizza, per domenica 14 aprile, la tradizionale ‘Passeggiata di primavera’, camminata non competitiva della lunghezza di circa 10 km che si svolgerà lungo le strade ed i sentieri dell'entroterra ventimigliese per scoprire, o riscoprire, il piacere di camminare in compagnia ammirando il più bel paesaggio ed i più suggestivi scorci del ponente ligure.

La partenza (ore 9.30) sarà in Piazza della Libertà (davanti al comune di Ventimiglia), a partire dalle 8,00 avverranno le iscrizioni (13 € adulti, 6 € fino a 12 anni). Lungo il percorso vi saranno punti di ristoro. Arrivo a Ventimiglia Alta con ristoro finale e gadgets per tutti

Il Cai Ventimiglia vi aspetta numerosi e ringrazia i vari enti, sponsor e gruppi che sosterranno lo svolgersi della manifestazione.