Ospedaletti: due storici commercianti e due società sportive premiati dall'Amministrazione comunale

Il Comune di Ospedaletti ha premiato, a margine del Consiglio comunale di ieri sera, due storici commercianti che hanno chiuso la loro attività e due società sportive che si stanno distinguendo nel panorama locale, nazionale ed internazinale.

Tra i commercianti una targa è stata consegnata a Marco Bregliano che, per 50 anni, ha consegnato le bombole del gas ai cittadini di Ospedaletti e ai titolari della pasticceria San Giovanni che, per 40 anni hanno svolto la loro attività in via Roma.

Tra le associazioni sportive un riconoscimento è andato alla scuola di danza ‘Happiness’, le cui esponenti si sono distinte in un contest a Berlino ed hanno ottenuto un invito a partecipare gratuitamente ad un altro contest, tra qualche settimana a Varsavia. Infine è toccato a dirigenti ed atleti della ‘Kick Boxing K1’, diretta dal Maestro Mauro Castellani. Gli allievi hanno ottenuto ottimi risultati a diversi campionati italiani e internazionali.