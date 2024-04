Lavori sulla Romana, chiuso tratto tra Bordighera e Vallecrosia: traffico in tilt (Foto e video)

Traffico in tilt, questa mattina, in seguito alla chiusura di un tratto della via Romana tra Bordighera e Vallecrosia.

Per consentire, in totale sicurezza, i lavori di manutenzione all'impianto semaforico e un intervento di potatura degli alberi presenti sulla Romana e in via Conca Verde, la viabilità è stata deviata in via Cagliari a Bordighera e in via Don Bosco a Vallecrosia e così si sono create lunghe code sia in quelle vie che sull'Aurelia che hanno, di conseguenza, mandato in tilt la viabilità delle due città.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per veicolare il traffico.