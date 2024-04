Sabato la presentazione del volume "Tabiensis Historiae Fragmenta. Pergamene antiche dal Comune di Taggia"

Sabato 6 aprile, alle ore 16.00, presso l’Auditorium Santa Teresa di Taggia (Via de Fornari 6) verrà presentato per la prima volta al pubblico il nuovo volume edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri “Tabiensis Historia e Fragmenta. Pergamene antiche dal Comune di Taggia” curato dallo studioso imperiese Stefano Giuseppe Pirero.

Il volume, frutto dell’intenso lavoro di ricognizione nell’Archivio Storico di Taggia e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri effettuato con passione dall’Autore, illustra i documenti più antichi e preziosi dell’archivio comunale, e in particolare oltre 50 pergamene che costituiscono una fonte preziosa e inedita per la conoscenza della storia della comunità di Taggia e del territorio della Valle Argentina e della Valle Arroscia tra XIV e XVIII secolo.

L’opera arriva dopo un lungo percorso, iniziato nel 2018, e sostenuto dal Comune di Taggia, sui documenti custoditi nell’archivio storico di Palazzo Lercari. Tra le iniziative svolte in questi anni si ricorda l’esposizione “Reliquiae Communis Tabie: un tesoro di pergamene”, del 2019, che aprì per la prima volta al pubblico Palazzo Lercari e mise in mostra alcuni dei documenti oggi illustrati all’interno del volume del dott. Pirero.

Interverranno durante la presentazione: Mario Conio, Sindaco del Comune di Taggia; Chiara Cerri, Consigliere Delegata alla Cultura; Daniela Gandolfi, dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; Francesca Imperiale e Francesca Mambrini della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria; e l’Autore dell’opera Stefano Giuseppe Pirero.

Il volume, acquistabile, è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Taggia.

Per informazioni e/o ordini è possibile contattare direttamente l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39, 18012 Bordighera, Tel. +39 0184.263601, iisl.segreteria@gmail.com, www.iisl.it.