Mentone, la Comunità della Riviera francese organizza il 1º Salone Internazionale dell'Agrume

Attorno ai produttori del Limone di Mentone e di molte altre varietà, la Communauté de la Riviera française accoglie i professionisti dell'agrumicoltura per scoprire i loro talenti, ricerche e prodotti selezionati con attenzione. Vero e proprio spazio di ispirazione e di sourcing, il Salone Internazionale dell'Agrume si posiziona come appuntamento imprescindibile e privilegiato di scambi, incontri e valorizzazione tra i professionisti della filiera agrumicola e il grande pubblico. Per due giorni, il Salone Internazionale dell'Agrume metterà gli agrumi al centro delle sfide sociali e invita gli espositori, i relatori, i partner e i visitatori a riflettere insieme sugli «Agrumi» di oggi e di domani, intorno ai loro usi, tendenze e savoir-faire.

Un evento organizzato dalla Communauté de la Riviera française in collaborazione con la Città di Mentone, l'Istituto nazionale di ricerca agronomica (INRAe), il Centro di cooperazione internazionale per la ricerca agronomica per lo sviluppo (CIRAD)e con il sostegno finanziario della Regione SUD-PACA e del Dipartimento delle Alpi Marittime.

PROGRAMMA :

Venerdì 5 aprile dalle 9h - 18h

9h30 : Inaugurazione alla presenza dei funzionari e di Guillaume Gomez, Chef dell'Eliseo e rappresentante personale del Presidente della Repubblica per la gastronomia e l'alimentazione

10h00 : Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

10h30 : Cooking Show con lo Chef Gilles Brunner.

11h00 : Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

Atelier Innesto di agrumi.

Conferenza «La storia degli agrumi nel bacino mediterraneo» con i ricercatori Franck Curk & François Luro.

14h00 : Conferenza «L'uso degli agrumi in profumeria» con il creatore profumiere di Chanel Olivier Polge, il critico di profumi Yohan Cervi, il ricercatore Xavier Fernandez e la mediatrice culturale Noémie Melissas.

15h00 : Atelier Innesto di agrumi.

Cooking Show con gli Chef Dhaker Bejaoui e Mark Flanagan.

Incontro-Dedica con Michel et Bénédicte Bachès, Agrumes.

15h30 : Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

16h00 : Tavola Rotonda «La creazione di marchi e certificazioni di qualità» con produttori europei, scienziati e organismi professionali.

Incontro-Dedica con Xavier Fernandez, La grande guida degli oli essenziali, idrolati, oli vegetali.

16h30 : Cooking Show con lo Chef Enrico Marmo.

Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

17h00 : Atelier Innesto di agrumi.

Incontro-Dedica con Olivier Biggio, Agrumes résistant au froid.

Sabato 6 aprile dalle 9h - 18h

10h00 : Incontro-dedica con François-Régis Gaudry, On va déguster l’Italie.

10h30 : Cooking Show con lo Chef Luc Gamel.

Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

11h00 : Atelier Innesto di agrumi.

Conferenza « L'uso degli agrumi in gastronomia » con gli Chefs Mauro Colagreco, Christian Garcia, Jean-Claude Brugel, Julien Dugourd & il giornalista François-Régis Gaudry.

11h30 : Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

14h00 : Conferenza « Gli agrumi nella produzione di alcolici » con Carole Quinton (Cointreau), Patrick Leger (Grand Marnier) & Bruno Malavasi (Campari).

15h00 : Cooking Show con gli Chef Christian Garcia & Jérôme Rigaud.

Atelier Innesto di agrumi.

Incontro-Dedica con Anne Etorre, Le grand livre des agrumes.

15h30 : Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

16h00 : Tavola Rotonda «L'emergenza delle malattie e dei parassiti degli agrumi» con produttori europei, scienziati e organismi professionali.

Incontro-Dedica con Jean-Noël Falcou, Cultiver des agrumes bio.

16h30 : Cooking Show con la Chef Anaïs Fourrier.

Atelier Fabbricazione di profumi a base di agrumi.

17h00 : Atelier Greffe d’agrumes.

Incontro-Dedica con Franck Curk et François Luro, Les agrumes du nord de la Méditerranée.

Gli espositori :

L’Association pour la Promotion du Citron de Menton & ses producteurs - La Coopérative de la Riviera française « Les Hespérides » - INRAE - AOP Corse - Chambre d’agriculture 06 - Consorzio di Sorrento IGP (it) - Arancia Rossa di Sicilia (it) - Département des Alpes-Maritimes - Unifrutal (Pt) - Consorzio del lemone dell’Etna (it) - INAO - Crédit Agricole PCA- Région Sud - Office de tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Au Pays du citron - Maison Gannac - La boutique céramiste - D’aqui - Soleia Nice - ROLFO Créations - Agrumes du soleil - Néroluim – Maison Herbin - Codera - La Mentounasc