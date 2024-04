Sanremo si conferma città 'Pet friendly': confermate le convenzioni con l'emergenza veterinaria e la Lega del Gatto

La città di Sanremo conferma la sua attitudine ad essere ‘Pet friendly’ ovvero vicino alle esigenze degli animali da compagnia e la loro assistenza.

L’Amministrazione matuziana ha infatti stipulato la convenzione con l’associazione ‘Emergenza Val Nervia ODV’ ed il suo servizio di ambulanze veterinarie. Nell’agosto dello scorso anno, infatti, era stato presentato un progetto che prevede un servizio di ambulanza veterinaria dedicata agli animali feriti in difficoltà, occupandosi di intervenire con apposite ambulanze e prestando il trasporto in emergenza presso il punto di pronto soccorso veterinario più vicino. Si tratta di fornire ai cittadini residenti un servizio gratuito di trasporto e riconsegna dell’animale in caso di emergenza.

L’associazione si impegna ad offrire gratuitamente a tutti i residenti del Comune di Sanremo il servizio di trasporto e di riconsegna dell’animale mentre, qualora il proprietario chiedesse il trasporto del proprio animale presso altra struttura Veterinaria o Medico Veterinario di fiducia distante oltre i 20 km dall’ambito territoriale della richiesta, l’associazione potrà richiedere allo stesso un rimborso pari ad un euro a km.

L’Amministrazione ha considerato positivamente il nuovo servizio per la tutela ed il benessere degli animali. L’associazione ha chiesto, come corrispettivo per il servizio, un rimborso spese da parte del Comune, da calcolare in via forfettaria. Per i quattro mesi di test è stato fornito un rimborso di 1.800 euro. La stessa cifra è stata stanziata per una nuova convenzione che arriverà fino al prossimo ottobre.

Sempre in tema di animali, l’Amministrazione ha individuato la modalità di affidamento, per il servizio di custodia e gestione delle colonie e habitat felini sul territorio, con assistenza veterinaria e attività di sterilizzazione, approvando un modello di convenzione tra Comune e le organizzazioni di volontariato. Dopo la convenzione dello scorso anno e la richiesta della ‘Lega del Gatto’, la Giunta ha approvato un aumento del contributo, che passa da 20mila a 26mila euro.

L’ultimo censimento dei gatti liberi presenti sul territorio sanremese ha individuato 164 colonie feline, per complessivi 1.802 individui di cui 1.059 femmine. Il servizio prevede il risanamento degli habitat esistenti, l’assistenza veterinaria per animali feriti, traumatizzati o malati comprensivo dell’eventuale trasporto dell'animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati, l’individuazione gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Prevede anche la collaborazione con Enti competenti alle operazioni di sterilizzazione e il reinserimento nel gruppo originario, il monitoraggio delle colonie feline sul territorio e la somministrazione di cibo.