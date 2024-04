Sanremo; oltre 150 spettatori al concerto del Coro Nova Tempora e del Soprano Gabriella Costa per il Venerdì Santo

Un programma tutto caratterizzato da Brani Sacri che ha saputo creare un clima di ascolto di passione e di bellezza negli oltre 150 presenti (di diverse nazionalità) molti purtroppo assiepati in piedi fino al limite della capienza, accorsi per condividere il venerdì Santo in musica così come hanno voluto omaggiare gli organizzatori della Chiesa Luterana e in particolare del suo nuovo Pastore.



"Il pubblico attento e competente ha ringraziato entusiasta il Coro, la Direttrice nonché soprano Gabriella Costa che ha eseguito ben tre brani di Bach dalle Passioni di Matteo e Giovanni accompagnata superbamente dai musicisti Vitaliano Gallo al Fagotto, Priscilla Cantarella al Flauto e Daria Malakhova all'organo. Un pomeriggio di grande partecipazione e di grande musica!".