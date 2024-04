Sanremo: sopralluogo del candidato sindaco Gianni Rolando alla frana di San Romolo

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, si è recato stamattina nella zona interessata alla frana a San Romolo per un sopralluogo tecnico. “Mi sono recato sul posto per dare il mio contributo da cittadino/ingegnere per l'eventuale risoluzione della frana. Ho avuto uno scambio di opinioni con il progettista, l'ing. Marafiotti e con l'impresa: mi fa piacere che entrambi siano persone che stimo e sono certo che il problema verrà risolto il più presto possibile. Altresì ritengo indispensabile una mappatura di tutte le criticità di San Romolo per poter chiedere un finanziamento mirato all'eliminazione del rischio idrogeologico in tutte le nostre zone collinari”.