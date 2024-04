Parcheggi a Ventimiglia, il PD cittadino: "La vicenda legata all'appalto finisce nel peggiore dei modi!"

“Come volevasi dimostrare, finisce nel peggiore dei modi la vicenda legata all'appalto dei parcheggi a Ventimiglia”. A dirlo è il Circolo PD di Ventimiglia che spiega: “Sono almeno tre anni che i consiglieri del Partito Democratico dichiarano che l'affidamento di quell'appalto a quelle condizioni avrebbe messo a rischio i proventi destinati al Comune, che rappresentano una delle maggiori entrate".

"Addirittura per ben tre volte gli allora Consiglieri PD Ioculano, De Leo e Leuzzi chiesero un Consiglio Comunale per rimettere al centro la discussione sull'appalto, ma purtroppo la maggioranza Scullino non ne volle sapere. Ieri l'inevitabile epilogo: risoluzione contrattuale ed escussione della garanzia fidejussoria, con la conseguenza che dal 28 marzo 2024 e sino a data da destinarsi nessuno dovrà pagare per parcheggiare, con conseguente danno erariale al momento non quantificabile2.

"Come Partito Democratico respingiamo infine le ridicole scuse di questa maggioranza, colpevole quanto quella passata: nomi e partiti infatti, in molti casi, coincidono con quelli di chi questo appalto lo ha voluto, curato e approvato”.