Elezioni Sanremo: Dedali, Sfamurri, Baldassarre: altri 3 candidati di spessore per Anima e Mager Sindaco

Enza (Chicca) Dedali: “Da oltre 15 anni, insieme con i miei vicini di casa e con un gruppo di cittadini che via via si è allargato, ho coltivato e condiviso il desiderio di trasformare la Pigna in un quartiere accogliente. Abbiamo reso concreto questo sogno studiando, discutendo e anche litigando, perché spesso ai cambiamenti si arriva attraverso strade tortuose. Così è nata la mia passione per la politica, intesa come azione e cura concreta di ciò che mi circonda. Per me la politica è questo: cercare di realizzare sogni e progetti traducendoli in fatti concreti senza fermarsi davanti agli ostacoli, che a volte sono solo apparenti. È cercare il "noi", trovando i legami nascosti tra le cose e tra le persone. È praticare la collaborazione come antidoto all'individualismo. Una convinzione, questa, che si è ulteriormente rafforzata in me nel corso degli ultimi tre anni in cui ho quotidianamente lavorato, insieme ai miei colleghi del CDA, alla gestione e al rilancio dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Fare politica, infine, è unire competenza, consapevolezza e senso di responsabilità che si devono avere per poter amministrare "beni comuni". È non avere linee di partito da anteporre agli interessi collettivi reali. Da qui la mia decisione di sostenere una lista civica e libera. La concretezza e la capacità di sintesi dell’Avv. Alessandro Mager, che conosco e stimo da oltre 20 anni - non solo come professionista e collega - mi hanno convinta a candidarmi. La possibilità di farlo insieme con Gianni Mascelli, che, come me, è molto vicino al territorio, mi fa sentire sicura e a mio agio nell’affrontare le sfide che ci aspettano. Siamo una bella squadra e ci metteremo l’Anima!”.