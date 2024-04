Le finestre per tetti, in virtù della loro posizione, sono una delle parti più soleggiate dell'edificio. Per garantire un adeguato comfort termico nel sottotetto ed evitare un eccessivo accumulo di calore all'interno della casa, è consigliata l’installazione di tende a rullo di buona qualità. In questo articolo, sono descritte le funzionalità e i vantaggi delle tende interne per finestre per tetti.

Caratteristiche e funzionalità delle tende interne

Le tende interne per finestre per tetti sono sistemi pratici e utili a controllare il flusso di luce solare nel sottotetto. È importante notare che, a causa dell'angolo di inclinazione del tetto, non è possibile installare gli avvolgibili standard sulle finestre per tetti. Pertanto, è necessario scegliere solo i modelli progettati per questo tipo di infissi.

Le tende a rullo interne per finestre per tetti sono dotate di guide poste lungo il telaio della finestra, che consentono al tessuto di essere tenuto in posizione adeguata.

La loro funzione principale è quella di ombreggiare l'interno della stanza e limitare la luce solare; ma non è l'unica caratteristica. Questi prodotti infatti contribuiscono a ridurre l'eccessivo riscaldamento degli ambienti e a minimizzare la dispersione di calore nei periodi più freddi. Le tende per tetti, inoltre, possono avere anche altri usi, a seconda della tipologia.

Tipi di tende interne per finestre per tetti

Oggi è possibile trovare sul mercato un'ampia gamma di tende per finestre da tetto.

FAKRO – player internazionale nel settore delle finestre per tetti – offre i seguenti tipi di tende interne per tetti:

● tapparelle con sistemi wireless WiFi e Z-Wave,

● tapparelle alimentate da pannelli solari,

● tapparelle plissettate,

● tapparelle ad azionamento manuale.

I prodotti sono disponibili in diverse dimensioni e varianti di colore.

Quando si cercano le tende adatte per le finestre per tetti, la prima considerazione dovrebbe riguardare la finalità della tenda (ad esempio, decorativa, oscurante o capace di diffondere la luce). Successivamente, è consigliabile prendere in considerazione altri aspetti come il materiale, il colore dell'involucro o il tipo di comando.

Perché investire in tende interne per finestre per tetti?

I principali vantaggi delle tende interne per finestre per tetti sono:

● comoda regolazione dell'ingresso della luce,

● prevenzione parziale del surriscaldamento,

● riduzione della perdita di calore durante la stagione fredda,

● costruzione robusta e duratura nel tempo,

● protezione dai raggi UV (protezione dallo sbiadimento),

● garanzia di privacy,

● installazione semplice e funzionamento intuitivo,

● ampia scelta di design e colori,

● facile da mantenere pulito.

Le tende interne garantiscono un'efficace ombreggiatura degli interni anche durante la stagione calda, migliorando così il comfort termico.

In base alle esigenze, è possibile optare per una versione con controllo automatico tramite telecomando o app, oppure con controllo manuale.

Le tende per tetti FAKRO sono realizzate con materiali di alta qualità, che le rendono anche una soluzione stilisticamente accattivante per gli ambienti.

Tutte le tende per finestre per tetti FAKRO hanno una garanzia di 2 anni.

Scelta delle dimensioni e installazione corretta delle tende

Il prerequisito per ottenere i vantaggi sopra citati è la scelta corretta delle dimensioni del prodotto e un’adeguata installazione.

La scelta delle tende da tetto interne si basa sulle informazioni riportate sulla targhetta apposta sul telatio della finestra da tetto (dimensioni e tipo di finestra). È consigliato evitare di misurare in autonomia la finestra o il telaio. Una tenda interna delle dimensioni adeguate evita la formazione di giochi tra il tessuto e la guida della finestra e garantisce il corretto funzionamento del sistema.

Per l'installazione delle tende interne per finestre per tetti, è necessario attenersi alle istruzioni del produttore, incluse in ogni confezione. L'installazione delle tende per tetti non è complicata e può essere eseguita anche in autonomia. Tuttavia, in caso di incertezze o difficoltà, è meglio rivolgersi a un professionista in quanto un'installazione errata può ridurre la funzionalità delle tende a rullo.