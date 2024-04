Bordighera: il Comune partecipa a un bando da 30mila euro per una macchina 'mangiaplastica'

Una macchina ‘mangiaplastica’ a Bordighera. E’ questa l’idea dell’Amministrazione comunale che, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giovanni Allavena, ha deciso di partecipare ad un bando per poter acquistare ed installare il sistema, per ridurre la presenza di materiali plastici nella città delle palme.

Il progetto, sulla base della strategia europea, che vuole arrivare alla riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030, prevede la partecipazione da parte del Comune al bando di finanziamento previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2021.

Per l’Amministrazione bordigotta è prioritario l’aumento della raccolta differenziata ed incentivare il riciclo dei materiali plastici da imballaggio oltre ad accrescere la sensibilità verso le tematiche green ed orientate all’utilizzo di materie sostenibili e riciclabili. Il Decreto ‘Mangiaplastica’ prevede, in caso di accoglimento dell’istanza, un contributo di 30.000 euro per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità alta ‘Eco-Pet’.

Si tratta di un'isola ecologica informatizzata che, mediante un meccanismo a premi, incentiva il cittadino ad effettuare una corretta raccolta differenziata, aiutando a ridurre la dispersione di plastica e di conseguenza a limitare gli effetti nocivi che questa ha nell’ambiente.

È in grado di quantificare tutto il conferito e, grazie al compattatore pet, a ridurre il volume dello stesso in modo da dilazionare le operazioni di ritiro ottimizzando i costi. L’Eco-Pet, è un sistema che unisce tre tipologie di prodotti:

- il conta pezzi consente di quantificare ogni elemento conferito attribuendolo ad ogni utente identificato;

- il riduttore di volume è un sistema che viene installato alla base del precedente descritto, e che ha lo scopo di ridurre il volume di circa 5 volte, eliminando la memoria elastica del materiale, tanto da evitarne la risalita del volume nel contenitore di raccolta finale;

- il riconoscimento Pet è un sistema che attraverso la lettura del barcode riesce a controllarne la conformità.