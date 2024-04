Piano asfalti e rifiuti: Davide Verrando (candidato per Fratelli d’Italia) “5 anni di insuccessi”

Davide Verrando, candidato di Fratelli d’Italia, interviene su due argomenti della campagna elettorale di Sanremo che al momento sono tra i più dibattuti: strade dissestate e pericolose e scarsa pulizia con raccolta dei rifiuti imbarazzante.

“Da cittadino e contribuente - commenta Verrando - mi sento fortemente preso in giro da chi oggi, ricandidandosi, propone soluzioni ai problemi delle strade dissestate e della scarsa pulizia della città perché sono gli stessi che negli ultimi cinque anni hanno governato in Comune e non sono stati capaci di risolvere questi problemi. Augurando a tutti una buona Pasqua, auspico che i candidati alle prossime elezioni comunali possano trovare dentro il proprio uovo una cultura della politica fatta di trasparenza, coerenza e vera responsabilità verso tutti i sanremesi”.