I ragazzi del liceo 'Cassini' di Sanremo ospiti a “Stasera c'è Cattelan” (foto)

Un gruppo di ragazzi dell’ufficio stampa del liceo 'Cassini' di Sanremo, accompagnati dalla professoressa Patrizia Milanese e dalla dirigente Mara Ferrero, ha assistito alla registrazione di una puntata del celebre talk show condotto da Alessandro Cattelan, “Stasera c’è Cattelan”.

I quattro ragazzi hanno trascorso momenti indimenticabili, osservando da vicino l’ambiente di uno studio televisivo e scoprendo i segreti che ne animano il “dietro le quinte”.

Arrivati agli studi Rai in via Mecenate a Milano, con tanta curiosità e un po’ di agitazione, hanno percepito fin da subito la vibrante energia che caratterizza gli studi Rai. Superata la lunga fila per accedere al programma, si sono aperte le porte dello studio vero e proprio.



I ragazzi così hanno potuto osservare da vicino i preparativi che precedono la registrazione e i movimenti dei tecnici sul set. “Quello che li ha colpiti di più - dicono dal liceo 'Cassini' - è stata la complessità organizzativa di uno show televisivo, dalla coordinazione delle varie telecamere e dei cameraman, alla gestione delle luci e del suono, perché ogni dettaglio è minuziosamente curato per garantire che la magia dello spettacolo raggiunga gli spettatori. La possibilità di osservare da vicino gli autori, gli operatori alla regia, i tecnici audio e gli assistenti di produzione ha offerto agli alunni una lezione importante sull'impegno, la passione e la professionalità necessarie in questo campo lavorativo, così vario e creativo”.

“Il pubblico poi si è scaldato con l’entrata in scena del carismatico conduttore Alessandro Cattelan - aggiungono - che con la sua simpatia ed energia ha catturato l'attenzione di tutti i presenti, tra risate genuine e applausi spontanei. Gli ospiti che si sono succeduti sul divanetto azzurro delle interviste, hanno dimostrato talento e carisma, condividendo aneddoti ed esibizioni live. Alla fine della registrazione gli studenti sono anche riusciti a strappare ad Alessandro Cattelan una breve intervista che ha permesso loro di concludere in bellezza la giornata e ha aggiunto un ulteriore bel ricordo nella “valigia” delle loro esperienze liceali. Le luci sul set si sono poi spente e lo studio, fino a poco prima animato dagli applausi e dalle risate, è tornato al suo silenzio affascinante e un po’ surreale. In un’epoca in cui i ragazzi stanno forse perdendo la dimensione dell’intrattenimento non in streaming, questa è stata un’esperienza formativa e stimolante, che continuerà a risuonare come un richiamo alla creatività, all’entusiasmo e alla passione che animano il mondo dello spettacolo”.