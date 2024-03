Al via la mostra fotografica "Bianco e nero" di Salvatore (Sal) Russo, che ha luogo nella sede dell'UCD-ANPI di Bordighera in via Al Mercato n. 8.

L'esposizione parte oggi 28 Marzo e durerà sino al 4 Aprile 2024: è aperta al pubblico dalle ore 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi.