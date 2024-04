Intervento della Croce Verde Intemelia e dei Carabinieri, questo pomeriggio verso le 16 a Ventimiglia per un uomo di 84 anni francese che, in evidente stato confusionale, è caduto all’interno della galleria di corso Francia per poi rialzarsi è sdraiarsi sul marciapiede di corso Toscanini.

L’uomo è stato notato da dei passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto è stato medicato, stabilizzato e portato in codice giallo all’ospedale di Bordighera dove verrà valutato nuovamente.