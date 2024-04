Gemellaggio internazionale tra l'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e una scuola pari grado finlandese

Nell'ambito della crescita e dell'apertura verso nuove prospettive educative, 12 studenti dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e tre insegnanti si sono recati, dal 17 al 22 marzo, presso una scuola finlandese nella città di Seinäjoki in Finlandia con cui hanno ufficialmente stretto un gemellaggio che promette di arricchire l'esperienza formativa di entrambe le istituzioni.

Le due scuole, hanno avviato la collaborazione con l'obiettivo di promuovere lo scambio culturale, linguistico ed educativo tra gli studenti di due realtà così distanti geograficamente ma accomunate dalla passione per l'apprendimento e la crescita. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a lezioni, attività sportive, laboratori, progetti educativi congiunti e attività di conoscenza reciproca che hanno permesso loro di scoprire nuove realtà, confrontarsi con diverse prospettive e arricchire il proprio bagaglio culturale in modo significativo.

Il gemellaggio tra la scuola di Sanremo e quella finlandese rappresenta un importante passo verso la creazione di una rete internazionale di istituti educativi, promuovendo la collaborazione tra docenti, studenti e famiglie al fine di favorire un apprendimento interculturale e globale. Le due scuole si sono impegnate a lavorare insieme per sviluppare progetti comuni, incentivare lo scambio di buone pratiche e promuovere la multiculturalità all'interno delle proprie comunità scolastiche.

Il gemellaggio è stato ed è un'opportunità preziosa per accrescere la consapevolezza di sé e degli altri, per imparare a valorizzare le diversità e per costruire ponti che uniscano le persone al di là delle frontiere geografiche e culturali. Nelle famiglie i ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare la vita finlandese con attività ricreative sulla neve, sci di fondo, sauna e assaporando la cucina con piatti finlandesi. I più fortunati, durante l'ultima sera di permanenza, sono riusciti a scorgere anche le affascinanti luci dell’aurora boreale.