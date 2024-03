Cinghiali e peste suina: Russo “Da Piana assicurazione che si continuerà con le misure di contrasto”

“Dal vicepresidente con delega all’Agricoltura e all’Allevamento Alessandro Piana, che ringrazio, ho avuto l'assicurazione che la Regione ha proseguirà con le misure di contrasto all’emergenza cinghiali, legate anche alla diffusione della peste suina africana, e che esiste già una mappatura del territorio con indicata la presenza in sovrannumero dei cinghiali”.

Queste le parole del Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo a seguito della risposta avuta alla sua interrogazione oggi in Consiglio regionale in merito all'emergenza cinghiali e alle misure di contrasto alla peste suina africana.

“E' opportuno ricordare – ha proseguito - che dalla riunione che si è tenuta presso il Ministero della Salute alla presenza dei sottosegretari alla Salute Marcello Gemmato e all’agricoltura Giacomo La Pietra, ai rappresentanti delle Regioni e delle associazioni agricole, dell’allevamento e della filiera suinicola è emersa la volontà da parte del Governo di individuare nuove strategie di contrasto alla diffusione della peste suina, rafforzando la struttura commissariale con la nomina di tre subcommissari e definendo nuove iniziative per fermare la proliferazione dei cinghiali”.

“Piana ha illustrato come ci sia una costante crescita dei capi abbattuti - ha concluso Veronica Russo - e che la Regione desidera continuare ad intensificare il controllo per garantire i parametri di sicurezza sanitaria secondo le azioni strategiche emanate dal Commissario Straordinario Caputo per il periodo 2023-2028 e le misure di contrasto del PRIU, il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale”.